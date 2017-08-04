Неизвестные забросали посольство Испании в Венесуэле коктейлями Молотова

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Неизвестные забросали посольство Испании в Венесуэле коктейлями Молотова

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Здание испанского посольства в Каракасе. Фото: © REUTERS/Andres Martinez Casares

Никто из сотрудников дипломатического представительства в результате инцидента не пострадал.

Прокуратура Венесуэлы начала расследование после того, как неизвестные забросали здание испанского посольства в Каракасе бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщает агентство Reuters, злоумышленники приехали к дипломатическому представительству на мотоцикле и, метнув коктейли Молотова, скрылись. К счастью, никто из сотрудников посольства в результате инцидента не пострадал.

Напомним, в Венесуэле уже четыре месяца не прекращаются беспорядки, а оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро в попытках абсолютизировать свою власть.

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