Неизвестные забросали посольство Испании в Венесуэле коктейлями Молотова

Никто из сотрудников дипломатического представительства в результате инцидента не пострадал.

Прокуратура Венесуэлы начала расследование после того, как неизвестные забросали здание испанского посольства в Каракасе бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщает агентство Reuters, злоумышленники приехали к дипломатическому представительству на мотоцикле и, метнув коктейли Молотова, скрылись. К счастью, никто из сотрудников посольства в результате инцидента не пострадал.

Напомним, в Венесуэле уже четыре месяца не прекращаются беспорядки, а оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро в попытках абсолютизировать свою власть.