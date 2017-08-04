Чайка помешала ведущей канадского телеканала рассказать о погоде

Ведущая Тара Джин Стивенс назвала это событие одним из величайших моментов в своей карьере.

Курьёзное событие произошло во время утреннего шоу Breakfast Television, которое выходит на канадском телеканале City — во время прогноза погоды панораму Ванкувера, которую в студию транслирует специальная камера, заслонила гигантская чайка.

Первое время ведущая Тара Джин Стивенс пыталась сохранять невозмутимый вид, однако в конце концов не выдержала и рассмеялась, отметив, что птица её немного отвлекает. Чуть позже на своей странице в "Твиттере" молодая женщина назвала произошедшее одним из величайших моментов в своей карьере.