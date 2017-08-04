Чайка помешала ведущей канадского телеканала рассказать о погоде

Курьёзное событие произошло во время утреннего шоу Breakfast Television, которое выходит на канадском телеканале City — во время прогноза погоды панораму Ванкувера, которую в студию транслирует специальная камера, заслонила гигантская чайка.
#ICYMI: When a giant seagull bombards your weather report... @TaraJeanOnline pic.twitter.com/HGeN2hhb1l— Breakfast Television (@BT_Vancouver) 1 августа 2017 г.
Первое время ведущая Тара Джин Стивенс пыталась сохранять невозмутимый вид, однако в конце концов не выдержала и рассмеялась, отметив, что птица её немного отвлекает. Чуть позже на своей странице в "Твиттере" молодая женщина назвала произошедшее одним из величайших моментов в своей карьере.
One of the greatest moments in my broadcasting career...!! #Birds https://t.co/17W2NjSM6T— Tara Jean Stevens (@TaraJeanOnline) 1 августа 2017 г.
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