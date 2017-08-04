Полиция Австралии назвала авиакомпанию, в самолёте которой планировался теракт

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Полиция Австралии назвала авиакомпанию, в самолёте которой планировался теракт

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Самолёт авиакомпании Etihad. Фото: © Facebook/Группа авиакомпании Etihad Airways

Австралийская полиция сообщила о том, что двое из задержанных по подозрению в подготовке теракта планировали пронести взрывное устройство на борт самолёта авиакомпании Etihad Airways. Ранее стало известно, что взрыв должен был прогреметь во время перелёта из Сиднея в Абу-Даби.

Как сообщает агентство Reuters, заместитель комиссара федеральной полиции Австралии по национальной безопасности Майкл Фелан уточнил, что предполагаемые террористы получали помощь из Сирии от боевиков ИГИЛ*.

Напомним, во время контртеррористических рейдов полиция и спецслужбы арестовали в пригородах Сиднея четырёх мужчин. Позднее одного из них отпустили без предъявления обвинения.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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