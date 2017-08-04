США не признают Конституционную ассамблею Венесуэлы

По словам официального представителя Госдепа Хезер Науэрт, правила голосования были составлены так, чтобы в собрании остались лишь сторонники действующей власти.

США не признают Национальное учредительное собрание Венесуэлы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента Соединённых Штатов.

— США считают Национальное учредительное собрание Венесуэлы нелегитимным продуктом нечестного процесса, который режим Мадуро применил с целью дальнейшего наступления на демократию, — говорится в сообщении.

По данным Госдепартамента, власти Венесуэлы угрожали избирателям лишить их доступа к продуктам питания и пенсиям, а на выборах не было заслуживающих доверия иностранных наблюдателей.

Напомним, выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы прошли 30 июля. По информации властей, за то, чтобы наделить правящую партию практически неограниченными полномочиями, проголосовали более восьми миллионов жителей страны.

Вместе с тем в нескольких венесуэльских городах прошла очередная волна протестных митингов, участники которых выступили против созыва учредительного собрания.