Секретная служба США покинет Trump Tower

Сотрудники секретной службы США покинут свои посты в небоскрёбе Trump Tower, принадлежащем американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает газета The Washington Post.
— После длительных размышлений мы пришли к взаимному соглашению, что будет более эффективно с точки зрения цены и более практично с точки зрения логистики, если Секретная служба арендует помещения в другом месте, — приводит издание слова представителя компании Trump Organization Аманды Миллер.
Подробности разногласий не сообщаются.
Ранее стало известно, что Правительство США тратит более $130 тысяч в месяц на аренду офиса для военного управления в башне Трампа. Эта сумма значительно превышает обычную арендную ставку за подобное помещение.
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