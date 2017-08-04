США возмутило известие о казни известного сирийского активиста Басселя Хартабиля

Ответственность за гибель блогера американские власти возложили на Башара Асада.

Соединённые Штаты глубоко опечалены известием о гибели известного сирийского блогера и активиста Басселя Хартабиля. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

— Мы выражаем наши самые глубокие и сердечные соболезнования его семье, друзьям и близким. Соединённые Штаты выражают своё возмущение в связи с неоднократными актами жестокости, включая пытки и внесудебные казни, проводимые сирийским режимом. Режим Асада несёт ответственность за страдания, смерть и разрушения, которые он причиняет собственным гражданам, — заявили в Госдепе.

Как отмечает портал Global Voices, Бассель Хартабиль сыграл важнейшую роль в том, что сирийцы получили доступ к Интернету и открытому знанию. В 2012 году его задержали и поместили в тюрьму без связи с внешним миром, а в октябре 2015-го его вывезли в неизвестное место.

Месяц спустя с супругой Басселя Нурой Гази связались люди, назвавшие себя сотрудниками правительства Асада, и сообщили, что её муж приговорён к казни.

Тем не менее до последнего времени о судьбе активиста ничего не было известно, а его друзья и родные надеялись, что блогер всё ещё жив. 1 августа 2017 года Нуре Гази всё же удалось выяснить, что Басселя Хартабиля казнили ещё в 2015 году вскоре после его исчезновения из тюрьмы.