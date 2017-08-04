Постпредом США при НАТО стала 74-летняя экс-сенатор

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Постпредом США при НАТО стала 74-летняя экс-сенатор

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Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон. Фото: © Twitter/Kay Bailey Hutchison

Кэй Бэйли Хатчинсон занимала пост члена сената от штата Техас в 1993–2013 годах.

Члены американского сената утвердили свою бывшую коллегу Кэй Бэйли Хатчинсон постоянным представителем США при НАТО, пишет The Texas Tribune.

— Кэй всегда былa известна своей неустанной защитой техасцев и способностью работать до победного конца, чтобы добиться успеха. У неё есть опыт, решительность и уравновешенность, чтобы укрепить наши отношения на мировой арене. И я уверен, что она заставит мир гордиться Техасом, — приводит издание слова сенатора Джона Корнина.

Сообщается, что 74-летняя Хатчинсон будет проводить в НАТО политику президента США Дональда Трампа, критиковавшего альянс за то, что тот устарел. Также американский лидер потребовал от союзников вносить более весомые суммы в бюджет НАТО.

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