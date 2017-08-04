Лёгкий самолёт разбился в Калифорнии

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Лёгкий самолёт разбился в Калифорнии

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По не установленным пока причинам самолёт задел линии электропередачи и упал примерно в 30 метрах от жилого дома.

Лёгкий самолёт разбился в американском штате Калифорния. Как сообщает местная служба противопожарной охраны, в результате происшествия погиб пилот.

— Пожарный расчёт выехал на место катастрофы небольшого самолёта в местечке Рио-Линда на 28-й улице. Возгорания не возникло. Помощь оказывается одному человеку, — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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