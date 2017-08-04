Белый дом возмущён утечками телефонных разговоров Трампа

Спустя полгода после телефонных бесед президента США Дональда Трампа с мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето и премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом Белый дом решил возмутиться, что стенограммы разговоров попали в СМИ.
— Когда расшифровки телефонных звонков утекают в прессу, это вопрос национальной безопасности. Это мешает президенту делать то, что ему лучше всего удаётся, — вести переговоры с иностранными лидерами, — сказала в минувший четверг, 3 августа, пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс.
Газета New York Times напоминает, что стенограммы разговоров лидеров стран опубликовало издание The Washington Post.
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