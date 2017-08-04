Белый дом возмущён утечками телефонных разговоров Трампа

Читайте также

Белый дом возмущён утечками телефонных разговоров Трампа

100

Дональд Трамп вместе с бывшими и действующими членами своей команды. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Спустя полгода после телефонных бесед президента США Дональда Трампа с мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето и премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом Белый дом решил возмутиться, что стенограммы разговоров попали в СМИ.

— Когда расшифровки телефонных звонков утекают в прессу, это вопрос национальной безопасности. Это мешает президенту делать то, что ему лучше всего удаётся, — вести переговоры с иностранными лидерами, — сказала в минувший четверг, 3 августа, пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс.

Газета New York Times напоминает, что стенограммы разговоров лидеров стран опубликовало издание The Washington Post.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!