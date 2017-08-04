Сенатор Джон Маккейн посвятил твит уходу Владимира Кличко из бокса

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Сенатор Джон Маккейн посвятил твит уходу Владимира Кличко из бокса

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Сенатор Джон Маккейн. Фото: © REUTERS/Aaron P. Bernstein

Американский сенатор Джон Маккейн отреагировал на решение Владимира Кличко завершить спортивную карьеру.

— Супертяжеловес Кличко уходит из бокса — один из величайших, спасибо за воспоминания! — написал Маккейн на своей странице в "Твиттере".

Напомним, 41-летний Владимир Кличко выпустил видеоролик, в котором объявил о завершении карьеры и добавил о том, что уже решил, чем будет заниматься дальше. За 21 год, проведённый на профессиональном ринге, украинский боксёр одержал 64 победы (54 нокаутом) и потерпел пять поражений, проиграв в том числе и два последних боя — британцам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

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