Мадуро назвал мексиканского президента "трусом, изнасилованным Трампом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телевизионном обращении жёстко раскритиковал своего мексиканского коллегу Энрике Пенья Ньето. Об этом пишет издание El Financiero.
— Пенья Ньето, послушай меня. Стыдно, что ты позволяешь так с собой обращаться. Я вижу в тебе служащего, с которым жестоко обращается его начальник, униженного и изнасилованного Трампом, — сказал Николас Мадуро.
По мнению венесуэльского лидера, Трамп открыто помыкает президентом Мексики и даёт ему распоряжения оплатить строительство стены на американо-мексиканской границе, в противном случае не будет с ним больше общаться.
— Если бы я был президентом Мексики, то сокрушил бы все стены. Не нравится мне этот трус Пенья Ньето, — резюмировал Мадуро.
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