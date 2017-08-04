Мадуро назвал мексиканского президента "трусом, изнасилованным Трампом"

По мнению венесуэльского лидера, глава Белого дома откровенно помыкает Пенья Ньето.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телевизионном обращении жёстко раскритиковал своего мексиканского коллегу Энрике Пенья Ньето. Об этом пишет издание El Financiero.

— Пенья Ньето, послушай меня. Стыдно, что ты позволяешь так с собой обращаться. Я вижу в тебе служащего, с которым жестоко обращается его начальник, униженного и изнасилованного Трампом, — сказал Николас Мадуро.

По мнению венесуэльского лидера, Трамп открыто помыкает президентом Мексики и даёт ему распоряжения оплатить строительство стены на американо-мексиканской границе, в противном случае не будет с ним больше общаться.

— Если бы я был президентом Мексики, то сокрушил бы все стены. Не нравится мне этот трус Пенья Ньето, — резюмировал Мадуро.