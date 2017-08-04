Путин выпустил в Байкал мальков омуля

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Бурятию выпустил в Байкал мальков омуля.

Как сообщает корреспондент Лайфа, ванну примерно с десятью тысячами мальков привезли на берег озера. В тот момент, когда глава государства выпускал рыбу в Байкал, учёные заволновались, что Путин испортит в воде ботинки.

— Да ничего, разберёмся с ботинками, — улыбнулся Путин.

Мальков вырастили в садках на ООО "Рыбозавод Байкал" методом индустриального рыбоводства. Как отмечают специалисты, в отличие от традиционного способа выращивания в озёрах и рыбопитомниках, такой метод позволяет вести полный контроль за всеми технологическими процессами, что обеспечивает высокую эффективность рыбоводных работ.

Ожидается также, что глава государства примет участие в совещании по проблемам федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал".