МИД Китая в очередной раз призвал Индию не испытывать его терпение

Конфликт двух стран возник в середине июня, когда индийские пограничники вытеснили китайских строителей со спорной территории на плато Доклам.

Министерство иностранных дел и Министерство обороны Китая выпустили заявления, в которых в очередной раз призвали Индию вывести свои войска с территории плато Доклам в Тибетском автономном районе. Об этом сообщает издание The Guardian.

— С момента инцидента прошло уже более месяца, но Индия не только продолжает незаконно находиться на территории Китая, но и ремонтирует дороги в своём тылу, заготавливает припасы и стягивает большое количество вооружений, — говорится в сообщении МИД Китая.

Инцидент, о котором пишет внешнеполитическое ведомство, произошёл в середине июня. Тогда группа китайских инженеров начала прокладывать автомобильную дорогу через плато Доклам, а спустя пару дней индийские пограничники перешли границу в секторе Сикким и без применения оружия вытеснили представителей Китая со спорного участка. Строительство дороги было приостановлено.

— Мы решительно призываем индийскую сторону немедленно вывести своих военных на свою территорию, как можно скорее разрешить инцидент и восстановить мир и спокойствие в приграничной зоне двух стран, — отмечено в заявлении китайского Минобороны.

Ранее Китай неоднократно призывал Индию отозвать своих военнослужащих с китайской территории, чтобы не провоцировать эскалацию напряжённости в регионе.