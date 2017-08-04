Глава МИД Мексики вступился за президента страны перед Николасом Мадуро

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай вступился за президента страны Энрике Пенья Ньето, которого глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал "трусом, изнасилованным Трампом".

Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 4 августа 2017 г.

— Президент Николас Мадуро, трус — это тот, кто использует власть государства, чтобы уничтожить демократию и нападать на свой собственный народ, — парировал Видегарай, оставив сообщение на своей странице в "Твиттере".

Напомним, Мадуро раскритиковал своего мексиканского коллегу за то, что тот позволяет Трампу диктовать свою волю по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе.