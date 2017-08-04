Глава МИД Мексики вступился за президента страны перед Николасом Мадуро

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Глава МИД Мексики вступился за президента страны перед Николасом Мадуро

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Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай. Фото: © REUTERS/Carlos Jasso

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай вступился за президента страны Энрике Пенья Ньето, которого глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал "трусом, изнасилованным Трампом".

— Президент Николас Мадуро, трус — это тот, кто использует власть государства, чтобы уничтожить демократию и нападать на свой собственный народ, — парировал Видегарай, оставив сообщение на своей странице в "Твиттере".

Напомним, Мадуро раскритиковал своего мексиканского коллегу за то, что тот позволяет Трампу диктовать свою волю по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе.

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