Террористы-смертники атаковали рынок в афганской провинции Гильменд

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Террористы-смертники атаковали рынок в афганской провинции Гильменд

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Похороны погибшего во время одной из террористических атак в Кабуле. Фото: © REUTERS/Mohammad Ismail

Группа террористов-смертников атаковала рынок в округе Герешк провинции Гильменд на юге Афганистана. Как сообщает телеканал Tolo News, сейчас на месте происходят столкновения между боевиками и военными.

Напомним, в результате взрыва в другом афганском городе — Герате — погибло 50 человек, которые пришли в мечеть на вечернюю молитву.

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