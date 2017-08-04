Террористы-смертники атаковали рынок в афганской провинции Гильменд

Группа террористов-смертников атаковала рынок в округе Герешк провинции Гильменд на юге Афганистана. Как сообщает телеканал Tolo News, сейчас на месте происходят столкновения между боевиками и военными.

#BREAKING - Suicide bombers have entered into a local market in Gereshk distirct in #Helmand. Clashes are ongoing, local official confirmed. pic.twitter.com/ZmlQAQXKVW — TOLOnews (@TOLOnews) 4 августа 2017 г.

Напомним, в результате взрыва в другом афганском городе — Герате — погибло 50 человек, которые пришли в мечеть на вечернюю молитву.