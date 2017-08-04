Взрыв на рынке в афганской провинции Гильменд унёс жизни пяти военнослужащих

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Взрыв на рынке в афганской провинции Гильменд унёс жизни пяти военнослужащих

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Афганские военные. Фото: © REUTERS/Omar Sobhani

По меньшей мере пятеро солдат погибли в результате взрыва автомобиля на валютном рынке в афганской провинции Гильменд. Об этом, как сообщил телеканал Tolo News, заявил официальный представитель губернатора.

Как ранее сообщал Лайф, рынок в округе Герешк оказался атакован террористами-смертниками, и в эти минуты там продолжаются бои между экстремистами и военнослужащими.

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