Алексея Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию агитсубботника

Алексею Навальному придётся выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение порядка организации митинга. Такое решение вынес Симоновский суд Москвы.
— Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП России "Повторное нарушение порядка организации митинга", — говорится в решении судьи.
По мнению суда, Навальный и его сторонники посредством видеообращения организовали несогласованное публичное мероприятие 8 и 9 июля в столице, на котором раздавали агитационные листовки.
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