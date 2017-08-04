Алексея Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию агитсубботника

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Алексея Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию агитсубботника

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Алексей Навальный. Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Алексею Навальному придётся выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение порядка организации митинга. Такое решение вынес Симоновский суд Москвы.

— Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП России "Повторное нарушение порядка организации митинга", — говорится в решении судьи.

По мнению суда, Навальный и его сторонники посредством видеообращения организовали несогласованное публичное мероприятие 8 и 9 июля в столице, на котором раздавали агитационные листовки.

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