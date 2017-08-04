Путин пообещал решить проблему загрязнения Байкала

Для этого, по словам главы государства, нужно сократить объёмы сброса неочищенных вод и качественно модернизировать коммунальную структуру.

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании по развитию озера Байкал и пообещал решить проблему загрязнения уникального водоёма, которая сохраняет свою актуальность на протяжении уже многих лет.

— Мы обсудим вопрос, к которому обращались неоднократно, но его актуальность не становится меньше. Байкал — территория уникальная, причем не только для нашей страны, но для всей планеты. Ликвидация последствий нерациональной хозяйственной деятельности требует особого внимания, чтобы ничего подобного не допускать, и минимизировать что накоплено, — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что несмотря на то, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат не работает уже несколько лет (с 2013 года. — Прим. Лайф), накопившиеся за годы его деятельности отходы по-прежнему отравляют воду озера.

— Необходимо разобраться с объектами, которые продолжают работать, очистные сооружения изношены. Объёмы сброса неочищенных вод в озеро нужно сокращать и качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру, — добавил Путин.