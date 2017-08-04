ООН: Экстремистами становятся люди с низким уровнем образования и без работы

Воюющие в Сирии иностранные наёмники в большинстве своём не получили на родине хорошего образования и не имели средств к существованию. К такому выводу, как сообщает агентство Associated Press, пришли сотрудники Организации Объединённых Наций, проводившие специальное исследование.

Основой для научной работы стали интервью с 42 мужчинами и одной женщиной, которые отправились или пытались отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористических группировок. Исходя из полученных данных, утверждают исследователи, "иностранным террористом, скорее всего, будет молодой мужчина, который чувствует, что его жизнь лишена смысла".

Примерно 40 процентов опрошенных заявили, что на их решение поехать в Сирию повлияло желание защищать суннитов от правительственных войск Башара Асада и американской коалиции. В то же время другие участники исследования заявили, что не верят в идею создания халифата в Леванте.

Сотрудники ООН надеются, что результаты их работы помогут правительствам разных стран разрабатывать и претворять в жизнь программы, которые будут мешать отъезду потенциальных боевиков в Сирию, а также позволят реинтегрироваться тем, кто одумался и вернулся домой.