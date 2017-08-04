Украина планирует заблокировать вещание российских телеканалов в Донбассе

По словам Александра Турчинова, тестирование "глушилок" уже началось и они успели продемонстрировать свою эффективность.

Киев намерен заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе. Об этом сообщает портал 06239.com.ua со ссылкой на слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

Как заявил Турчинов в ходе поездки в Покровск, тестирование "глушилок" началось и они уже успели показать свою эффективность. По его словам, через несколько месяцев такие приборы установят вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

Напомним, в Незалежной уже долгое время действует ограничение на вещание российских телеканалов. Так, ранее сообщалось, что на Украине запретили "Дождь".