В Дубае потушили пожар в жилом небоскрёбе

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В Дубае потушили пожар в жилом небоскрёбе

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В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас спасатели проводят мероприятия по охлаждению здания.

Пожар в небоскрёбе Torch в Дубае потушен. Об этом сообщает пресс-центр города-эмирата.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас спасатели проводят мероприятия по охлаждению здания.

Ранее сообщалось, что эвакуированным из небоскрёба жителям был предоставлен приют в соседнем небоскрёбе — Princess Tower.

Напомним, The Marina Torch, так же известный как "Дубайский факел", загорелся в сегодня ночью.

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