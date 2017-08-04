В Дубае потушили пожар в жилом небоскрёбе

Пожар в небоскрёбе Torch в Дубае потушен. Об этом сообщает пресс-центр города-эмирата.
Penthouse / roof level now pretty engulfed. Apparently 5th tallest residential building in the world pic.twitter.com/nsEJV1J7rZ— John O'Nolan @ (@JohnONolan) 3 августа 2017 г.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас спасатели проводят мероприятия по охлаждению здания.
Ранее сообщалось, что эвакуированным из небоскрёба жителям был предоставлен приют в соседнем небоскрёбе — Princess Tower.
Напомним, The Marina Torch, так же известный как "Дубайский факел", загорелся в сегодня ночью.
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