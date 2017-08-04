Китай выступил против новых антироссийских санкций США

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Китай выступил против новых антироссийских санкций США

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Фото: © REUTERS/Stringer

Также Пекин призвал решать межгосударственные разногласия путём равноправного диалога.

Китай выступает против нового закона США об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в сообщении МИД КНР, которое имеется в распоряжении ТАСС.

— Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций, — уточняется в заявлении.

Также в МИД КНР сообщили, что Пекин выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путём равноправного диалога.

Напомним, президент Америки Дональд Трамп подписал новый закон об ограничительных мерах в отношении нескольких стран 2 августа. Однако позже глава государства признал, что данный документ противоречит конституции. Позже в Кремле прокомментировали законопроект, назвав его недальновидным и незаконным.

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