Группа Scooter не испугалась угроз Киева и прилетела на фестиваль в Крым

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Группа Scooter не испугалась угроз Киева и прилетела на фестиваль в Крым

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Известный музыкальный коллектив выступит на полуострове в рамках фестиваля ZBFest в Балаклаве.

Легендарная немецкая группа Scooter прилетела в Крым вопреки угрозам Киева, представители которого обещали посадить музыкантов на восемь лет за выступление на полуострове. Фотографию прибывших участников коллектива разместила пресс-служба аэропорта Симферополь у себя на странице в "Инстаграме".

— В аэропорту Симферополь встретили группу Scooter. Музыканты выступят завтра 4 августа на фестивале #ZBFest, который пройдёт в Балаклавской долине, — отмечается в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Ранее украинские власти выступили против выступления немецкой группы в Крыму. Замгенпрокурора Незалежной Евгений Енин даже заявлял, что Scooter грозит тюремный срок на восемь лет.

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