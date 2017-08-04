Группа Scooter не испугалась угроз Киева и прилетела на фестиваль в Крым

Известный музыкальный коллектив выступит на полуострове в рамках фестиваля ZBFest в Балаклаве.

Легендарная немецкая группа Scooter прилетела в Крым вопреки угрозам Киева, представители которого обещали посадить музыкантов на восемь лет за выступление на полуострове. Фотографию прибывших участников коллектива разместила пресс-служба аэропорта Симферополь у себя на странице в "Инстаграме".

В аэропорту «Симферополь» встретили группу Scooter. Музыканты выступят завтра 4 августа на фестивале #ZBFest, который пройдёт в Балаклавской долине. Публикация от Аэропорт «Симферополь» (@sip_aero) Авг 3 2017 в 2:28 PDT

— В аэропорту Симферополь встретили группу Scooter. Музыканты выступят завтра 4 августа на фестивале #ZBFest, который пройдёт в Балаклавской долине, — отмечается в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Ранее украинские власти выступили против выступления немецкой группы в Крыму. Замгенпрокурора Незалежной Евгений Енин даже заявлял, что Scooter грозит тюремный срок на восемь лет.