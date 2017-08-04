Самолёт лишился половины крыла после столкновения с другим бортом в Индонезии

Из-за этого инцидента администрация была вынуждена закрыть воздушную гавань на 20 минут, чтобы повреждённые самолёты отбуксировать на аварийную стоянку.

Столкновение двух самолётов произошло в индонезийском аэропорту Куаланаму, обслуживающем город Медан. Об этом сообщает портал AirLive.

EMERGENCY Wings Air ATR-72 hit by Lion Air Boeing 737 while landing in Medan, Indonesia https://t.co/szuDSQizCY pic.twitter.com/1xLHu70dSl — AIRLIVE (@airlivenet) 3 августа 2017 г.

Как стало известно, два борта авиакомпаний Lion Air и A Wings зацепились крыльями на взлётно-посадочной полосе. В этот момент один борт заходил на посадку, а другой готовился ко взлёту.

К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал, а после столкновения всех пассажиров благополучно эвакуировали. Пока самолёты отбуксировали на аварийную стоянку, аэропорт был закрыт на протяжении 20 минут.