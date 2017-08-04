Савченко призналась, что видит животных в большинстве мужчин

По словам украинской лётчицы, потребность в сильном плече отсутствует у неё на физиологическом уровне.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью украинским СМИ рассказала о том, почему до сих пор одинока. Она признаётся, что рядом с собой видит мужчину, способного на поступок, а в её ближайшем окружении, в том числе в стенах украинского парламента, таких попросту нет.

— Политики способны на какую-то работу — командную или индивидуальную. Поступок — это то, что выходит за рамки. Когда человек идёт против всего мира: когда все прогнулись, а ты стоишь стойко. Нет таких людей в политике, — заявила Савченко изданию "Главком".

Кроме того, по словам украинской лётчицы, потребность в мужчине отсутствует у неё на физиологическом уровне.

— Бывают такие женщины, которые не могут жить без мужа. У меня такого нет. У меня на физиологическом уровне это отсутствует. Во многих мужчинах я ничего, кроме животного, не вижу, — призналась она.

Отметим, Савченко и ранее заявляла о том, что в Верховной раде нет мужчин, а есть только депутаты. А в одном из интервью она похвасталась "мужским подходом" к личной жизни: " Я беру сколько хочу, когда хочу и кого хочу".