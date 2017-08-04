Москвичи увидят "кровавую" луну 7 августа

Довольно странное и завораживающее природное явление можно будет наблюдать с 20:24 до 22:19.

Жители и гости Москвы 7 августа смогут увидеть такое необычное явление, как "кровавая" луна в результате частного лунного затмения. Об этом сообщает официальный сайт столичного градоначальника.

Это явление можно будет наблюдать в период с 20:24 до 22:19. В этот момент спутник нашей планеты пройдёт через северную часть земной тени и погрузится в неё на 1/4 диска.

— Затмения возможны только в моменты полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну прямую, — говорится на сайте мэра Москвы. — В момент когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок.

При этом максимальная фаза затмения придётся на 21:20. Следующее подобное явление можно будет увидеть уже в последний день января 2018 года.