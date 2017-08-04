Жители Бурятии пожаловались Путину на неэффективную работу МЧС

Российский лидер обсудил с врио главы региона проблемы, с которыми люди обратились на прямую линию.

В ходе рабочей поездки в Бурятию президент РФ Владимир Путин провёл совещание с исполняющим обязанности губернатора Бурятии Александром Цыденовым. Так, во время беседы российский лидер рассказал главе региона о проблемах, с которыми на прямую линию обращались местные жители. Среди обсуждаемых вопросов оказались проблемы нехватки школ и детских садов, а также неэффективной работы МЧС.

— Вот видите, папочка эта с вопросами, которые задавались в ходе прямой линии. Понятно, что на все не удалось обратить внимание, но нужно сделать. Это болевые точки. Мы с вами об этом говорили, и вы это знаете, — сказал Путин.

Глава государства попросил руководителя региона внимательно отнестись ко всем обращениям.

— Здесь и пожары. Я ещё с министром поговорю. Люди отмечают недостаточно эффективную работу МЧС. Беспокоит неурегулированная ситуация с иностранными гражданами, которые занимаются экономической деятельностью, — заявил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что граждане часто жалуются на нехватку мест в школах и детских садах и эти вопросы также необходимо решить.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки Путина попросили баллотироваться в президенты на выборах-2018. Глава государства пообещал обдумать этот вопрос.