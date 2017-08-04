Путин поручил Генпрокуратуре пресечь деятельность, которая наносит вред Байкалу

По словам главы государства, деятельность бизнеса на территории значимых объектов должна быть под строгим экологическим контролем.

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы Генеральная прокуратура страны проверила, происходит ли на территории озера Байкал какая-либо незаконная и экологически вредная деятельность. В случае подтверждения её необходимо ликвидировать, отметил глава государства на совещании.

— С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жёсткого контроля, и в этой связи прошу Генпрокуратуру проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности, — заявил российский лидер на совещании по экологическому развитию региона.

Владимир Путин также отметил, что необходимо стимулировать экологическую ответственность бизнеса на особо значимых объектах, в числе которых и территория Байкала. По мнению главы государства, деятельность предпринимателей должна быть поставлена на строгий экологический контроль.