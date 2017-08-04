Путин поручил Генпрокуратуре пресечь деятельность, которая наносит вред Байкалу

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы Генеральная прокуратура страны проверила, происходит ли на территории озера Байкал какая-либо незаконная и экологически вредная деятельность. В случае подтверждения её необходимо ликвидировать, отметил глава государства на совещании.
— С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жёсткого контроля, и в этой связи прошу Генпрокуратуру проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности, — заявил российский лидер на совещании по экологическому развитию региона.
Владимир Путин также отметил, что необходимо стимулировать экологическую ответственность бизнеса на особо значимых объектах, в числе которых и территория Байкала. По мнению главы государства, деятельность предпринимателей должна быть поставлена на строгий экологический контроль.
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