В США умер композитор, написавший саундтрек к сериалу "Декстер"

Среди известных работ американского композитора также саундтреки к играм Dishonored, Dishonored 2 и Silent Hill.

Умер музыкант и композитор, автор саундтреков к сериалам и играм Дэниел Лихт. Об этом в "Фейсбуке" сообщило музыкальное агентство Evolution Music Partners.

В посте говорится, что 60-летний музыкант скончался от редкой формы саркомы (злокачественная опухоль). При этом заболевание было диагностировано лишь за несколько недель до кончины.

— Основную известность Дэн получил за создание иронической музыки к телевизионному сериалу "Декстер", где таким инструментам, как ножи, клейкая лента, пилы, ножницы и даже человеческие кости, аккомпанирует привычный камерный оркестр, — вспоминают авторы некролога.

Среди известных работ Лихта также саундтреки к играм Dishonored, Dishonored 2 и двум проектам игр Silent Hill — Downpour и Book of Memories.