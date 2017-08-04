Эксперты составили топ-5 лучших автомобилей для российских пенсионеров

В данном рейтинге оказались как машины отечественного производства, так и иномарки.

Эксперты составили топ-5 наиболее удобных и доступных автомобилей для пожилых людей.

Так, на первой строчке рейтинга оказалась Lada Priora. По мнению экспертов, эта машина надёжная и просторная, в частности, у неё есть вместительный багажник, удобный для поездок на дачу. И стоит автомобиль на рынке подержанных машин сравнительно недорого — около 190 тысяч.

На втором месте разместился Ford Fusion, который можно приобрести за 230 тысяч рублей. У машины высокий клиренс и она достаточно экономична — расходует 6–8 литров.

Третье место занял автомобиль Niva Chevrolet, который, несмотря на свой расход, идеально подойдёт для любой садоводческой местности, его цена — от 190 тысяч рублей за машину от 2008 года.

Четвёртое место досталось Hyundai Solaris, который можно приобрести новым за 495 тысяч рублей или б/у от 300 000 рублей. По словам экспертов, эта машина также очень неприхотлива в обслуживании.