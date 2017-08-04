Саркози подозревают в получении взятки от Катара

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Саркози подозревают в получении взятки от Катара

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Николя Саркози. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

По данным The Telegraph, экс-президент Франции может стать фигурантом расследования о проведении ЧМ-2022 в Катаре.

Бывший президент Франции Николя Саркози может стать фигурантом уголовного дела о победе заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Как сообщает газета The Telegraph, экс-лидер страны мог получать взятки от Дохи.

Отмечается, что следователи проверяют сделки, в рамках которых катарский фонд приобрёл долю во французском футбольном клубе ПСЖ, а также акции мусороперерабатывающей компании Veolia. По данным британской газеты, часть средств могла перейти Саркози для обеспечения победы заявки Дохи как хозяйки ЧМ по футболу.

Подозрение пало на Саркози в связи с тем, что Франция считалась одним из активных сторонников организации мундиаля в Катаре.

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