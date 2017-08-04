Глава Одесской ОГА заявил, что Светлане Лободе наплевать на Украину

Радикально настроенные активисты поддержали губернатора и заявили, что намерены в очередной раз сорвать концерт певицы.

Губернатор Одесской области Максим Степанов раскритиковал известную украинскую певицу Светлану Лободу за то, что та зарабатывает в России, а признаётся в любви Украине. По его мнению, ей попросту наплевать на Незалежную.

— Выступления в Кремле, концерты на Первом канале России, раздача премий на "Ру-ТВ", выступления на свадьбах и вечеринках российских олигархов. Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю, — абсолютно бессмысленны. Именно поэтому я думаю, что Украину Лобода не то чтобы не любит, ей на Украину абсолютно наплевать, — сказал Степанов.

Глава Одесской ОГА также подчеркнул, что в настоящий момент пока нет никаких юридических оснований для того, чтобы запретить Лободе выступать на запланированном 3 сентября концерте на стадионе "Черноморец".

Радикально настроенные активисты уже заявили, что не дадут певице провести концерт и сделают всё для того, чтобы его сорвать. К слову, в прошлый раз, в мае 2017 года, у них это получилось.