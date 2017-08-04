Путин поручил построить дорогу на байкальском острове Ольхон

В ходе прямой линии 15 июня местные жители пожаловались президенту, что из-за особого экологического статуса территории у них нет нормальной дороги от переправы к центру острова.

В ходе визита на Байкал президент России Владимир Путин напомнил губернатору Иркутской области Сергею Левченко о необходимости достроить дорогу на Ольхоне.

— Дорога должна быть там сделана. Это вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счёт Байкала, и вы будете дальше там разрабатывать карьер, или мы заплатим из бюджета, просто найдём немного больше денег, и завезёте туда больше гравия, — сказал глава государства.

Он напомнил главе региона, что за время, прошедшее со дня прямой линии, "можно было бы уже и посчитать" стоимость строительства трассы.

Сергей Левченко ответил, что проблемы возникают из-за трудностей с доставкой щебня и строительных материалов на остров.

Напомним, жители Ольхона рассказали Владимиру Путину не только об отсутствии дороги, но и о том, что статус водоохранной территории лишает их возможности охоты и выпаса скота.

Ольхон — это крупнейшей остров на Байкале. Его длина — более 70 километров, ширина — до 15 километров. На острове постоянно проживает около 1,7 тыс. человек.