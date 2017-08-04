Тепло и дождливо. Синоптики рассказали москвичам о погоде на выходные

Днём термометры покажут 23–25, ночью 14–16. На юге Подмосковья будет ещё теплее, а на севере прогремят грозы.

Грядущий уик-энд будет достаточно тёплым, однако и в субботу, и в воскресение пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз озвучили в центре погоды "Фобос", сообщает РИА "Новости".

Температура в дневные часы составит 23–25 градусов, ночью столбики термометра будут опускаться до 14–16 градусов тепла. На севере Подмосковья прогремят грозы, а кратковременные осадки прогнозируются на всей территории столичного региона.

По словам синоптиков, такая погода продержится в столице и всю ближайшую неделю. Во вторник и в среду дневная температура будет лишь на пару градусов ниже, чем в выходные. При этом вероятность дождей, особенно в ночные часы, будет сохраняться на протяжении всей недели.