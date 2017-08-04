Минприроды предлагает уменьшить в 10 раз водоохранную зону Байкала

По его словам, в новом варианте эта зона будет работать исключительно на само озеро.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало предложение по резкому сокращению природоохранной зоны озера Байкал. Об этом на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории заявил глава ведомства Сергей Донской.

— Мы уже с коллегами начали работу. Уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнения границ, ограничивающих её площадь с 57 тысяч кв. км до до 5,9 тысячи кв. км, — рассказал он.

По словам министра, совместно с учёными зону хотят сделать более привязанной к ландшафту, чтобы она обеспечивала "охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм".

— Коллегам сейчас представлены все эти материалы, они их должны согласовать, и мы надеемся весной уже утвердить новую водоохранную зону без тех ограничений, которые на сегодняшний день существуют, — рассказал Донской.

Сегодня Байкал посетил президент РФ Владимир Путин. Он призвал разобраться с "диким" туризмом на берегах озера, а также поручил Генпрокуратуре пресечь деятельность, которая вредит уникальному водоёму.