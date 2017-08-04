"Копов не обслуживаем". В США кассир Dunkin Donuts не продал полицейским пончики

Бариста кофейни в Нью-Йорке просто проигнорировал двух стражей порядка, стоявших в очереди.

Кассир одной из кофеен с пончиками сети Dunkin Donuts в нью-йоркском районе Бруклин отказался обслуживать двух полицейских, пишет NBC New York.

Двое стражей порядка зашли в кофейню на Атлантик-авеню, чтобы перекусить. Оба они были в штатском, но на поясах были прикреплены их значки и пистолеты. Бариста обратился к посетителю, стоящему в очереди за полицейскими, и, когда тот напомнил ему, что перед ним стоят ещё двое, бариста безапелляционно заявил: "Я знаю, но я не обслуживаю копов".

Теперь владелец кофейни на Атлантик-авеню планирует встретиться с двумя полицейскими и лично принести извинения. В настоящий момент неизвестно, будет ли привлечён бариста к какой-либо ответственности.