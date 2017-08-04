Сотрудники московского метро будут помогать маломобильным пассажирам в часы пик

Они будут дежурить на станциях "Каховская", "Сокольники", "Третьяковская", "Парк культуры", "Комсомольская" и "Проспект мира".

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров начали дежурить в московской подземке. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

Уточняется, что теперь на станциях "Каховская", "Сокольники", "Третьяковская", "Парк культуры", "Комсомольская", "Проспект мира" будут дежурить около 10 сотрудников метрополитена, чтобы оказывать помощь маломобильным гражданам.

Отметим, что с просьбой об организации постоянного дежурства сотрудников ЦОМП в метрополитене обратились сами пассажиры. Они попросили помощи в передвижении на станциях, рядом с которыми расположены взрослые и детские медицинские учреждения.

Напомним, ранее людям, желающим получить сопровождение, было необходимо оформить предварительную заявку.