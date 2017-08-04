Путин отказался возглавить сборную России по футболу

По мнению российского лидера, не стоит недооценивать наших спортсменов, ведь они могут показать достойную игру.

Президент России Владимир Путин обсудил перспективы российской сборной на Чемпионате мира по футболу в 2018 году с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семёновым. Это случилось на совещании, посвящённом ликвидации последствий лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии.

Глава государства удивился, почему мэр так пессимистично настроен по отношению к российским футболистам. Семёнов считает, что сборная России по футболу начнёт играть хорошо только под руководством президента. С этим мнением Путин не согласился.

— Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем всё-таки надеяться на то, что ребята будут стараться, — сказал российский лидер.

Владимир Путин также выразил надежду на то, что российские футболисты если и не выиграют чемпионат, то обязательно покажут действительно достойную игру.