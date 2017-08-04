Обиженный датский принц не хочет быть похороненным рядом с женой-королевой

В прошлом году 83-летний Хенрик ушёл в отставку и перестал участвовать в официальных мероприятиях. Он уже не в первый раз выражает недовольство тем, что к нему никогда не относились с таким же почтением, как к его супруге, 77-летней королеве Маргрете II.

Принц-консорт Датский Хенрик заявил, что не хочет быть похороненным в соборе рядом с королевой Маргрете II после того, как они оба уйдут из жизни. Его слова цитирует газета The Guardian.

Royal snub as prince of Denmark refuses to be buried with his queen https://t.co/C5bnOB6RgC — The Guardian (@guardian) 3 августа 2017 г.

Пара поженилась 50 лет назад, в 1967 году, и Хенрик так и не получил статус короля.

— Не секрет, что принц в течение многих лет был недоволен титулом, который он получил в датской монархии. В последние годы это недовольство росло всё больше и больше, — пишет The Guardian со ссылкой на датский таблоид ВТ.

Отмечается, что Маргрете уважительно отнеслась к пожеланию супруга быть похороненным отдельно.

С момента отставки в прошлом году Хенрик большую часть времени проводит на своём частном винограднике во Франции, тем не менее официально считается, что они живут с королевой вместе.