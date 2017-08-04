Обиженный датский принц не хочет быть похороненным рядом с женой-королевой

Читайте также

Обиженный датский принц не хочет быть похороненным рядом с женой-королевой

2359

Принц Хенрик и королева Маргрете. Фото:© РИА Новости/Алексей Даничев

В прошлом году 83-летний Хенрик ушёл в отставку и перестал участвовать в официальных мероприятиях. Он уже не в первый раз выражает недовольство тем, что к нему никогда не относились с таким же почтением, как к его супруге, 77-летней королеве Маргрете II.

Принц-консорт Датский Хенрик заявил, что не хочет быть похороненным в соборе рядом с королевой Маргрете II после того, как они оба уйдут из жизни. Его слова цитирует газета The Guardian.

Пара поженилась 50 лет назад, в 1967 году, и Хенрик так и не получил статус короля.

— Не секрет, что принц в течение многих лет был недоволен титулом, который он получил в датской монархии. В последние годы это недовольство росло всё больше и больше, — пишет The Guardian со ссылкой на датский таблоид ВТ.

Отмечается, что Маргрете уважительно отнеслась к пожеланию супруга быть похороненным отдельно.

С момента отставки в прошлом году Хенрик большую часть времени проводит на своём частном винограднике во Франции, тем не менее официально считается, что они живут с королевой вместе.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!