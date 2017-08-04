Адвокат Учителя пожаловался Чайке на ложные доносы по "Матильде"

По мнению правозащитника, авторов подобных заявлений необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Адвокат режиссёра Алексея Учителя Константин Добрынин просит генерального прокурора Юрия Чайку проверить на соответствие законодательству заявления против создателей фильма "Матильда". Об этом правозащитник рассказал ТАСС.

Так, Добрынин попросил генпрокурора устроить проверку в связи с тем, "что осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц", в частности, имеется в виду режиссёр Учитель.

Также правозащитник призвал проверить заявления, содержащие заведомо ложный донос о якобы совершении создателями фильма "Матильда" противоправных действий, а также привлечь каждого из авторов таких высказываний к уголовной ответственности.

Напомним, фильм "Матильда", который рассказывает об отношениях Николая II и Матильды Кшесинской, выйдет в прокат 25 октября. Ранее сообщалось, что, несмотря на все скандалы, режиссёр Учитель ждёт Наталью Поклонскую на премьере.