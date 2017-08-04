В Башкирии туристы на четырёх джипах устроили гонки в заповеднике

Своё развлечение "гонщики" записывали на камеру. Теперь нарушителей разыскивает полиция.

Башкирские стражи порядка устанавливают личности туристов, устроивших гонки на четырёх джипах в заповеднике "Шульган-Таш". Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. К полицейским обратились сотрудники заповедника. Отмечается, что инцидент произошёл ещё 3 июля.

— По предварительным данным, туристы за рулём четырёх автомобилей-внедорожников без разрешения заехали на территорию заповедника. Здесь они устроили гонки, причинив тем самым вред природе, — говорится в сообщении МВД.

Своё развлечение сами туристы записывали на камеру. Сейчас полиция занята выяснением личностей нарушителей. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.