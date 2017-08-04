Семеро детей убиты в результате авианалёта коалиции США в Ракке

Самолёты международной коалиции под руководством США сегодня нанесли удары по позициям террористов ИГИЛ* в городе Ракка. По данным сирийского агентства САНА, погибло восемь человек из одной семьи: женщина и семь детей.

Сообщается, что удары самолёты наносили в кварталах в районе мечети Имам ан-Нури и улицы Харет-Бедави.

Неделю назад жертвами ударов коалиции стали более полусотни мирных жителей. Ещё почти сто получили ранения.

Ракка считается "столицей" террористов в Сирии. Штурм этого города продолжается с начала июня.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.