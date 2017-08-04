В ВФЛА заявили, что россияне готовы побеждать на ЧМ даже под нейтральным флагом

Сегодня в Лондоне стартует Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Он продлится до 13 августа.

На уровне команд из других стран и на уровне спортсменов никакого давления на россиян нет, обстановка в Лондоне перед началом международного турнира нормальная. Об этом Лайфу заявила начальник отдела спортивных программ Всероссийской Федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова.

— Наши спортсмены готовились к этому старту. Шанс есть у всех и всегда, сегодня начинается Чемпионат мира, выступают четверо россиян. Наша цель — выйти в финал. Все рады видеть здесь россиян, мне многие команды говорили, мол, наконец то, очень рады вас видеть, нам не хватает того зрелища, которое дают нам российские спортсмены, — пояснила Орлова.

Она отметила, что атлеты живут в крупнейшем отеле и, конечно, выделяются на фоне других команд тем, что ходят без флага и в нейтральной форме.

— Конечно, спортсмены переживают, но если бы они не были готовы, наверное, они не поехали бы, — добавила собеседница Лайфа.

Напомним, накануне стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) проголосовала за продление отстранения ВФЛА, которая была дисквалифицирована в 2015 году на фоне допингового скандала.