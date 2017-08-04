Сдали с потрохами. Кот и пёс помогли судебным приставам найти хозяина-должника

В настоящий момент неплательщику алиментов грозит до одного года лишения свободы.

В Новосибирской области судебным приставам дважды удалось обнаружить злостного должника по алиментам, которого выдали его же домашние любимцы — кот и пёс. Об этом сообщают в региональном управлении ФССП.

В Новосибирской области кот и пёс дважды сдали своего хозяина-должника судебным приставам Фото: © Flickr/紫流

Житель Баганского района задолжал около 400 тысяч рублей. Когда судебные приставы приехали к нему в первый раз, он спрятался в бане. Однако его верный пёс начал проявлять активность возле входа в баню, благодаря чему приставам удалось обнаружить неплательщика.

Второй раз, когда сотрудники ФССП нагрянули домой к мужчине, он спрятался на чердаке в сундуке. Тогда кот помог приставам обнаружить должника. Животное долго и почти не отрываясь смотрело на чемодан, благодаря чему приставам без труда удалось найти нарушителя.

В результате должника доставили в суд, там его ознакомили с обвинительным актом. Теперь мужчине грозит до года лишения свободы.