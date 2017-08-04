Жительница Минска обнаружила гадюку в газовой плите

Минчанка и её дочь обнаружили гадюку в своей газовой плите. Как сообщает МЧС Республики Беларусь, инцидент произошёл 3 августа.
Женщина и её дочка пришли на кухню и решили поставить чайник. Но от плиты вдруг раздалось змеиное шипение, и показался хвост. Женщины сразу же позвонили МЧС. Прибывшие на место спасатели нашли гадюку в одной из конфорок плиты и извлекли её специальным инструментом. Во время инцидента никто не пострадал.
Каким образом гадюка проникла в газовую плиту, пока неизвестно.
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