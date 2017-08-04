Клиника, где умер балетмейстер Мариинского театра, оштрафована на 200 тысяч

Проверяющие от Росздравнадзора также нашли признаки уголовного преступления. Материалы направлены в Следственный комитет.

В Санкт-Петербурге Росздравнадзор провёл внеплановую проверку ООО "Клиника доктора Лившиц", где 2 июня при оказании стоматологических услуг скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев. Сообщалось, что он не перенёс наркоз во время установки имплантатов.

Оказалось, что клиника не имела права заниматься анестезиологией и реанимацией. Организация заключила для этого договор с ООО "Центр интегративной медицины — ИнАлМед". Однако помещений и оборудования для этого не было. Поэтому "подрядчик" также не имел права оказывать свои услуги в "Клинике доктора Лившиц". "ИнАлМед" могут привлечь к административной ответственности.

— По итогам проверки в отношении ООО "Клиника доктора Лившиц" Росздравнадзором составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Решения по двум административным делам (по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и части 1 статьи 6.30 КоАП РФ) были приняты Территориальным органом Росздравнадзора в виде наложения административных штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей, — сообщили в Росздравнадзоре.

Арбитражный суд также по заявлению Росздравнадзора наложил на Клинику доктора Лившиц штрафы в 140 тысяч рублей.

Также проверяющие считают, что в действиях сотрудников Клиники доктора Лившиц и "ИнАлМеда" есть признаки преступления, описанного статьёй 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Материалы направлены в Следственный комитет.