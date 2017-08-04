В Венеции ввели штрафы за прогулки в купальниках и пикники в общественных местах

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В Венеции ввели штрафы за прогулки в купальниках и пикники в общественных местах

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Фото: ©РИА Новости / Владимир Вяткин

Как сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России, за данные деяния туристам придётся отдать от €25 до €500.

Власти Венеции объявили о запуске "12 золотых правил поведения гостей". Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России, за их нарушение туристам придётся заплатить от €25 до €500.

Так, теперь вместо прежних €50 за купание в каналах отдыхающие отдадут €500. За прогулки по городу в купальнике или с обнажённым торсом будут штрафовать на €200. По €100 потребуют с тех, кто устроит пикник в общественном месте или прокатится на велосипеде по пешеходным районам.

Также сообщается, что туристов будут штрафовать за надписи на памятниках (€400) и за мусор (€25).

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