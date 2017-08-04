В США у пары отнимают детей из-за низкого IQ

Уровень интеллекта супругов был сочтён недостаточным, чтобы воспитывать собственных детей.

Эми Фаббрини и Эрик Циглер, супружеская пара из американского штата Орегон, пытаются доказать, что они в состоянии заботиться о своих детях. Два их сына — семимесячный Хантер и четырёхгодовалый Кристофер — были отобраны властями из-за низкого IQ пары, сообщает BFM TV.

Суд признал, что родители наделены "ограниченной когнитивной способностью", из-за чего им нельзя доверить безопасность детей. Коэффициент интеллекта (IQ) обоих родителей оценивается на уровне около 70 баллов, когда для обычного взрослого человека нормальный диапазон — от 90 до 110 баллов.

Oregon couple forced to give up their children after they were deemed not intelligent enough to care for the babies https://t.co/2ZCIrl8llt — Clinton Kowach (@clintonkowach) 31 июля 2017 г.

Кроме того, супруги не очень обеспечены — это стало ещё одной причиной для того, чтобы забрать детей. Их первый ребёнок Кристофер был забран у пары через четыре дня после его рождения. В феврале прошлого года его младшего брата Хантера отобрали прямо в больнице.

Родители продолжают бороться за своих детей и даже начали посещать специальные классы, чтобы "поумнеть".