В США у пары отнимают детей из-за низкого IQ

Читайте также

В США у пары отнимают детей из-за низкого IQ

3159

Скриншот Youtube

Уровень интеллекта супругов был сочтён недостаточным, чтобы воспитывать собственных детей.

Эми Фаббрини и Эрик Циглер, супружеская пара из американского штата Орегон, пытаются доказать, что они в состоянии заботиться о своих детях. Два их сына — семимесячный Хантер и четырёхгодовалый Кристофер — были отобраны властями из-за низкого IQ пары, сообщает BFM TV.

Суд признал, что родители наделены "ограниченной когнитивной способностью", из-за чего им нельзя доверить безопасность детей. Коэффициент интеллекта (IQ) обоих родителей оценивается на уровне около 70 баллов, когда для обычного взрослого человека нормальный диапазон — от 90 до 110 баллов.

Кроме того, супруги не очень обеспечены — это стало ещё одной причиной для того, чтобы забрать детей. Их первый ребёнок Кристофер был забран у пары через четыре дня после его рождения. В феврале прошлого года его младшего брата Хантера отобрали прямо в больнице.

Родители продолжают бороться за своих детей и даже начали посещать специальные классы, чтобы "поумнеть".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!