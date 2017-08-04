"Соцгоспроект" подал иск к Навальному и ФБК

Руководство фонда требует признать "расследование" оппозиционера порочащим честь и достоинство.

Фонд "Соцгоспроект" подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией. Руководство организации просит суд признать данные, изложенные в "расследовании" оппозиционера об имуществе премьера Дмитрия Медведева, порочащими деловую репутацию.

В частности, в фильме Навального утверждалось, что бизнесмен Алишер Усманов якобы подарил усадьбу "Соцгоспроекту" в качестве взятки.

Кроме того, в фонде требуют признать недостоверными данные о том, что "Соцгоспроект" якобы не ведёт реальной благотворительной деятельности, на чём настаивают в ФБК.

Отметим, никаких материальных претензий к Навальному и ФБК "Соцгоспроект" пока не предъявил.

Ранее Навальный уже проиграл суд по иску, который касался данного "расследования". В мае текущего года Люблинский суд Москвы полностью удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру о защите чести и достоинства и обязал ответчика выступить с опровержением.