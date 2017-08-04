Власти Москвы могут зафиксировать цены на такси на время ЧМ-2018

По словам замглавы столичного департамента транспорта, такая мера застрахует пассажиров от переплаты.

Власти Москвы уже обсуждали вопрос тарифного регулирования такси на время Чемпионата мира по футболу 2018 года и теперь рассмотрят конкретно возможность введения фиксированных тарифов. Об этом заявил заместитель руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

Накануне стало известно, что подмосковные электрички могут оснастить современными двуязычными аудиогидами и барными стойками к началу международного спортивного турнира.